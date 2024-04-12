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Потримай Петр Андреевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Потримай Андрей Ефимович

Мать: Потримай Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Ивченко Христина Петровна

Мать ребёнка: Потримай Феодора Федоровна

Бракосочетание
До 1859

Жена: Потримай Феодора Федоровна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Потримай Петр Петрович

Мать ребёнка: Потримай Феодора Федоровна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Нагинайлова Анна Петровна

Мать ребёнка: Потримай Феодора Федоровна

Рождение ребёнка
24.11.1871

Сын: Потримай Яков Петрович

Мать ребёнка: Потримай Феодора Федоровна

Рождение ребёнка
30.06.1874

Дочь: Олимпиада Петровна

Мать ребёнка: Потримай Феодора Федоровна

Смерть
Неизвестно
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