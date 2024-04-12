Потримай Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Ивченко Христина Петровна
Мать ребёнка: Потримай Феодора Федоровна
Бракосочетание
До 1859
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Потримай Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Нагинайлова Анна Петровна
Мать ребёнка: Потримай Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
24.11.1871
Мать ребёнка: Потримай Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
30.06.1874
Дочь: Олимпиада Петровна
Мать ребёнка: Потримай Феодора Федоровна
Смерть
Неизвестно