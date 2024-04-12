Потримай Акулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотримай Акулина Васильевна

Потримай Акулина Васильевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Потримай Иван Андреевич

Отец ребёнка: Потримай Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Потримай Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Потримай Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Потримай Петр Андреевич

Отец ребёнка: Потримай Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Потримай Давид Андреевич

Отец ребёнка: Потримай Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Стефанида Андреевна

Отец ребёнка: Потримай Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евкова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Потримай Андрей Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close