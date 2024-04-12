Потримай Акулина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Потримай Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Потримай Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Потримай Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Потримай Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Потримай Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Стефанида Андреевна
Отец ребёнка: Потримай Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евкова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Потримай Андрей Ефимович
Смерть
Неизвестно