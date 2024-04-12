Ивченко София Ивановна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
1896
Сын: Ивченко Филипп Кириллович
Отец ребёнка: Ивченко Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
25.04.1914
Сын: Ивченко Василий Кириллович
Отец ребёнка: Ивченко Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
18.07.1918
Дочь: Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Ивченко Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
07.11.1920
Сын: Ивченко Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Ивченко Кирилл Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно