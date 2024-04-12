Ивченко София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко София Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ивченко Филипп Кириллович

Отец ребёнка: Ивченко Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
25.04.1914

Сын: Ивченко Василий Кириллович

Отец ребёнка: Ивченко Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
18.07.1918

Дочь: Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Ивченко Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
07.11.1920

Сын: Ивченко Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Ивченко Кирилл Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивченко Кирилл Михайлович

Смерть
Неизвестно
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