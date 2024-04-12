Ивченко Василий Кириллович
Место рождения
Дата рождения25.04.1914
Дата смерти01.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1914
Отец: Ивченко Кирилл Михайлович
Мать: Ивченко София Ивановна
Военная служба
1939
Танковое училище
Военная служба
С 1941 по 01.04.1945
19 А, 7 гв.отдельный тяжелый танковый полк гв.лейтенант ко.взвода
Сгорел в танке ,ЦАМО РФ Ф-33-11458-656 Сообщ.№ 027607
Смерть
01.04.1945
Польша Гданьковское воеводство п.Коссакау в р-не Польского коридора сгорел в танке
Причина смерти: Сгорел в танке
Военная награда
18.04.1945
Приказ Военсовета 19А № 9н ,ЦАМО РФ Ф - 33-687572-1335
Награжден /посмертно/ орденом "Отечественной Войны 1-йст."