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Ивченко Василий Кириллович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

25.04.1914

Дата смерти

01.04.1945

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1914

Отец: Ивченко Кирилл Михайлович

Мать: Ивченко София Ивановна

Военная служба
1939
Танковое училище
Военная служба
С 1941 по 01.04.1945
19 А, 7 гв.отдельный тяжелый танковый полк гв.лейтенант ко.взвода
Сгорел в танке ,ЦАМО РФ Ф-33-11458-656 Сообщ.№ 027607
Смерть
01.04.1945
Польша Гданьковское воеводство п.Коссакау в р-не Польского коридора сгорел в танке
Причина смерти: Сгорел в танке
Военная награда
18.04.1945
Приказ Военсовета 19А № 9н ,ЦАМО РФ Ф - 33-687572-1335
Награжден /посмертно/ орденом "Отечественной Войны 1-йст."
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