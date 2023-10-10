Ивченко Михаил Кириллович
Место рождения
Дата рождения07.11.1920
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1920
Отец: Ивченко Кирилл Михайлович
Мать: Ивченко София Ивановна
Военная служба
1939
Артиллерийское училище
Пропал без вести (военное)
?.11.1941
Западный фронт,57 гап,лейтенант ком.взвода,ЦАМО РФ , Ф-33-22458-638
Пропал без вести
Военная служба
?.11.1941
Западный фронт,57 гап,лейтенант ком.взвода,ЦАМО РФ , Ф-33-22458-638
Пропал без вести
Смерть
?.11.1941
ВОВ пропал без вести
Место жительства
1941
УССР Сталинская обл.,Константиновский р-н,Марковский с/с,х.Майский