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Ивченко Михаил Кириллович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

07.11.1920

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1920

Отец: Ивченко Кирилл Михайлович

Мать: Ивченко София Ивановна

Военная служба
1939
Артиллерийское училище
Пропал без вести (военное)
?.11.1941
Западный фронт,57 гап,лейтенант ком.взвода,ЦАМО РФ , Ф-33-22458-638
Пропал без вести
Военная служба
?.11.1941
Западный фронт,57 гап,лейтенант ком.взвода,ЦАМО РФ , Ф-33-22458-638
Пропал без вести
Смерть
?.11.1941
ВОВ пропал без вести
Место жительства
1941
УССР Сталинская обл.,Константиновский р-н,Марковский с/с,х.Майский
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