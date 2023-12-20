Мамонтова (Уварова) Александра Адрианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ладыженская (Мамонтова) Дуся Петровна
Отец ребёнка: Мамонтов Петр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамонтов Петр Иванов
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.01.1897 ст.
Муж: Мамонтов Петр Иванов
Рождение ребёнка
1899
Сын: Мамонтов Василий Петрович
Отец ребёнка: Мамонтов Петр Иванов
Смерть
Неизвестно