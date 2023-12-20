Мамонтов Петр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтов Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Мамонтов Иван Федотов

Мать: Мамонтова (Уварова) Ефросиния Алексева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ладыженская (Мамонтова) Дуся Петровна

Мать ребёнка: Мамонтова (Уварова) Александра Адрианова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Иван Петрович

Мать ребёнка: Мамонтова (Уварова) Александра Адрианова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.01.1897 ст.

Жена: Мамонтова (Уварова) Александра Адрианова

Рождение ребёнка
1899

Сын: Мамонтов Василий Петрович

Мать ребёнка: Мамонтова (Уварова) Александра Адрианова

Смерть
Неизвестно

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