Мамонтов Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ладыженская (Мамонтова) Дуся Петровна
Мать ребёнка: Мамонтова (Уварова) Александра Адрианова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мамонтова (Уварова) Александра Адрианова
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.01.1897 ст.
Рождение ребёнка
1899
Сын: Мамонтов Василий Петрович
Мать ребёнка: Мамонтова (Уварова) Александра Адрианова
Смерть
Неизвестно