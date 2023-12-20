Уварова (Уварова) Мелания Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова (Уварова) Мелания Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Уваров Никит Филипов

Мать: Уварова Хрестинья Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Адриан Сергеев

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мамонтова (Уварова) Александра Адрианова

Отец ребёнка: Уваров Адриан Сергеев

Смерть
Неизвестно

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