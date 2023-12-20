Уварова Хрестинья Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова Хрестинья Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Никит Филипов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Уварова) Арина Никитина

Отец ребёнка: Уваров Никит Филипов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Уварова (Уварова) Мелания Никитина

Отец ребёнка: Уваров Никит Филипов

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Уварова) Дарья Никитина

Отец ребёнка: Уваров Никит Филипов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Уваров Фрол Никитин

Отец ребёнка: Уваров Никит Филипов

Смерть
Неизвестно

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