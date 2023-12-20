Уварова Хрестинья Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уваров Никит Филипов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Уварова) Арина Никитина
Отец ребёнка: Уваров Никит Филипов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Уварова (Уварова) Мелания Никитина
Отец ребёнка: Уваров Никит Филипов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Уварова) Дарья Никитина
Отец ребёнка: Уваров Никит Филипов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Уваров Фрол Никитин
Отец ребёнка: Уваров Никит Филипов
Смерть
Неизвестно