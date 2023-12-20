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Уваров Никит Филипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Уваров Филип Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова Хрестинья Борисова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Уваров Иван Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Уваров Аким Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Уваров Сергей Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Уваров Андрей Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Уварова) Арина Никитина

Мать ребёнка: Уварова Хрестинья Борисова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Уварова (Уварова) Мелания Никитина

Мать ребёнка: Уварова Хрестинья Борисова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Уварова) Дарья Никитина

Мать ребёнка: Уварова Хрестинья Борисова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Уваров Фрол Никитин

Мать ребёнка: Уварова Хрестинья Борисова

Смерть
Неизвестно

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