Уваров Никит Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Уваров Филип Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836
Сын: Уваров Иван Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Уваров Аким Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Уварова) Арина Никитина
Мать ребёнка: Уварова Хрестинья Борисова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Уварова (Уварова) Мелания Никитина
Мать ребёнка: Уварова Хрестинья Борисова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Уварова) Дарья Никитина
Мать ребёнка: Уварова Хрестинья Борисова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Уваров Фрол Никитин
Мать ребёнка: Уварова Хрестинья Борисова
Смерть
Неизвестно