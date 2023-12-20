Ладыженская (Мамонтова) Дуся Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыженская (Мамонтова) Дуся Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамонтов Петр Иванов

Мать: Мамонтова (Уварова) Александра Адрианова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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