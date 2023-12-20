Мамонтов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мамонтов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ранкова (Мамонтова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Мамонтов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна
Смерть
Неизвестно