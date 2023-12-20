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Мамонтов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Мамонтов Петр Иванов

Мать: Мамонтова (Уварова) Александра Адрианова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Мамонтов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мамонтов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ранкова (Мамонтова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Мамонтов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна

Рождение ребёнка
02.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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