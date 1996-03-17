Котельников Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1917
Дата смерти17.03.1996
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1917
Военная служба
1940
Гатчинский аэродром, авиатехник
Рождение ребёнка
25.02.1942
Дочь: Новожилова Светлана
Мать ребёнка: Сальма
Рождение ребёнка
1946
Сын: Котельников Владимир
Мать ребёнка: Сальма
Демобилизация
1969
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сальма
Смерть
17.03.1996
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург