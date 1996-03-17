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Котельников Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1917

Дата смерти

17.03.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1917

Отец: Котельников Алексей Иванович

Мать: Котельникова Анисья Александровна

Военная служба
1940
Гатчинский аэродром, авиатехник
Бракосочетание
05.05.1941

Жена: Сальма

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.02.1942

Дочь: Новожилова Светлана

Мать ребёнка: Сальма

Рождение ребёнка
1946

Сын: Котельников Владимир

Мать ребёнка: Сальма

Демобилизация
1969
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сальма

Смерть
17.03.1996
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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