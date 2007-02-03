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(Котельникова (Ландманн)) Сальма

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Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

16.10.1921

Дата смерти

03.02.2007

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1921

Отец: Ландманн Август Егорович

Мать: Ландманн Анна Элизабет Мартыновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
05.05.1941

Муж: Котельников Александр Алексеевич

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.02.1942

Дочь: Новожилова Светлана

Отец ребёнка: Котельников Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Котельников Владимир

Отец ребёнка: Котельников Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котельников Александр Алексеевич

Смерть
03.02.2007
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Южное кладбище
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