(Котельникова (Ландманн)) Сальма
Место рождения
Дата рождения16.10.1921
Дата смерти03.02.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1921
Бракосочетание
05.05.1941
Рождение ребёнка
25.02.1942
Дочь: Новожилова Светлана
Отец ребёнка: Котельников Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1946
Сын: Котельников Владимир
Отец ребёнка: Котельников Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Котельников Александр Алексеевич
Смерть
03.02.2007
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище