Новожилова (Котельникова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1942
Дата смерти18.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1942
Отец: Котельников Александр Алексеевич
Мать: Сальма
Бракосочетание
15.08.1964
Муж: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
12.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.01.2023
В 18.10 в реанимации НИИ скорой помощи им.Джанелидзе. Два года боролась с раком печени. Госпитализировали накануне с внутренним кровотечением. В больнице стало лучше, но не выдержало сердце...