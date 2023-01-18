Новожилова (Котельникова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова (Котельникова) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1942

Дата смерти

18.01.2023

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1942

Отец: Котельников Александр Алексеевич

Мать: Сальма

Бракосочетание
15.08.1964

Муж: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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Рождение ребёнка
12.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.01.2023
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В 18.10 в реанимации НИИ скорой помощи им.Джанелидзе. Два года боролась с раком печени. Госпитализировали накануне с внутренним кровотечением. В больнице стало лучше, но не выдержало сердце...
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