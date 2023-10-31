Котельников Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Котельников Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Котельникова Анисья Александровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Голомазова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Котельникова Анисья Александровна
Рождение ребёнка
01.10.1917
Сын: Котельников Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Котельникова Анисья Александровна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Котельников Сергей
Мать ребёнка: Котельникова Анисья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма
Мать ребёнка: Котельникова Анисья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диктатура
Мать ребёнка: Котельникова Анисья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1936
Похороны
Неизвестно
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область