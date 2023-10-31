Котельников Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотельников Алексей Иванович

Котельников Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Котельников Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Котельникова Анисья Александровна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Голомазова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Котельникова Анисья Александровна

Рождение ребёнка
01.10.1917

Сын: Котельников Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Котельникова Анисья Александровна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Котельников Сергей

Мать ребёнка: Котельникова Анисья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма

Мать ребёнка: Котельникова Анисья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диктатура

Мать ребёнка: Котельникова Анисья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котельникова Анисья Александровна

Смерть
1936
Похороны
Неизвестно
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close