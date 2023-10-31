Котельникова Анисья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Котельников Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Котельников Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Голомазова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Котельников Алексей Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1917
Сын: Котельников Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Котельников Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Котельников Сергей
Отец ребёнка: Котельников Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма
Отец ребёнка: Котельников Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диктатура
Отец ребёнка: Котельников Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938
Похороны
Неизвестно
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
станция Купино Зап.Сиб.жд