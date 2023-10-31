Котельникова Анисья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельникова Анисья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Котельников Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Котельников Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Голомазова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Котельников Алексей Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1917

Сын: Котельников Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Котельников Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Котельников Сергей

Отец ребёнка: Котельников Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма

Отец ребёнка: Котельников Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диктатура

Отец ребёнка: Котельников Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котельников Алексей Иванович

Смерть
1938
Похороны
Неизвестно
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
станция Купино Зап.Сиб.жд
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