Котельников Владимир
Место рождения
Дата рождения1946
Дата смерти05.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Котельников Александр Алексеевич
Мать: Сальма
Рождение ребёнка
02.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.10.2021