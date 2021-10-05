Котельников Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельников Владимир

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Место рождения

Берлин

Дата рождения

1946

Дата смерти

05.10.2021

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Котельников Александр Алексеевич

Мать: Сальма

Рождение ребёнка
02.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.10.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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