Авчинников Евдоким Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авчинников Евдоким Терентьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авчинников Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Авчинников Алексей Евдокимов(Б.)

Мать ребёнка: Авчинникова Анна Григорьева

Рождение ребёнка
17.04.1882

Дочь: Журавлева Ирина Евдокимова (Р,Б.)

Мать ребёнка: Авчинникова Анна Григорьева

Рождение ребёнка
18.07.1886

Сын: Авчинников Илья Евдокимович(Р.С.)

Мать ребёнка: Авчинникова Анна Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авчинников Василий Евдокимов (Б.)

Мать ребёнка: Авчинникова Анна Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авчинникова Анна Григорьева

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