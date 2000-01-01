Авчинников Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авчинников Терентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авчинников Василий Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авчинников Евдоким Терентьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авчинников Стефан Терентьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авчинников Иван Терентьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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