Авчинников Василий Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авчинников Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Овчинников Иван Васильевич (Б.)
Мать ребёнка: Овчинникова Анастасия Евдокимовна (С.)
Рождение ребёнка
01.07.1884
Дочь: Авчинникова Марфа Васильевна(Р.)
Мать ребёнка: Овчинникова Анастасия Евдокимовна (С.)
Рождение ребёнка
08.09.1886
Дочь: Авчинникова Анна Васильевна(Р.)
Мать ребёнка: Овчинникова Анастасия Евдокимовна (С.)
Рождение ребёнка
21.10.1888
Сын: Авчинников Димитрий Васильев(Р.)
Мать ребёнка: Овчинникова Анастасия Евдокимовна (С.)
Рождение ребёнка
18.11.1893
Дочь: Авчинникова Екатерина Васильевна (Р.)
Мать ребёнка: Овчинникова Анастасия Евдокимовна (С.)
Бракосочетание
09.05.1897
Бракосочетание
09.01.1906