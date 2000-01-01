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Авчинников Василий Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авчинников Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Овчинников Иван Васильевич (Б.)

Мать ребёнка: Овчинникова Анастасия Евдокимовна (С.)

Рождение ребёнка
01.07.1884

Дочь: Авчинникова Марфа Васильевна(Р.)

Мать ребёнка: Овчинникова Анастасия Евдокимовна (С.)

Рождение ребёнка
08.09.1886

Дочь: Авчинникова Анна Васильевна(Р.)

Мать ребёнка: Овчинникова Анастасия Евдокимовна (С.)

Рождение ребёнка
21.10.1888

Сын: Авчинников Димитрий Васильев(Р.)

Мать ребёнка: Овчинникова Анастасия Евдокимовна (С.)

Рождение ребёнка
18.11.1893

Дочь: Авчинникова Екатерина Васильевна (Р.)

Мать ребёнка: Овчинникова Анастасия Евдокимовна (С.)

Бракосочетание
09.05.1897

Жена: Овчинникова Анастасия Евдокимовна (С.)

Бракосочетание
09.01.1906

Жена: Овчинникова Ефросинья Иванова (Б.)

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