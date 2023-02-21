Овчинникова Анастасия Евдокимовна (С.) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Анастасия Евдокимовна (С.)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

08.11.1901

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Овчинников Иван Васильевич (Б.)

Отец ребёнка: Авчинников Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
01.07.1884

Дочь: Авчинникова Марфа Васильевна(Р.)

Отец ребёнка: Авчинников Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
08.09.1886

Дочь: Авчинникова Анна Васильевна(Р.)

Отец ребёнка: Авчинников Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
21.10.1888

Сын: Авчинников Димитрий Васильев(Р.)

Отец ребёнка: Авчинников Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
18.11.1893

Дочь: Авчинникова Екатерина Васильевна (Р.)

Отец ребёнка: Авчинников Василий Терентьевич

Бракосочетание
09.05.1897

Муж: Авчинников Василий Терентьевич

Смерть
08.11.1901
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