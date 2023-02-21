Овчинникова Анастасия Евдокимовна (С.)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти08.11.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Овчинников Иван Васильевич (Б.)
Отец ребёнка: Авчинников Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
01.07.1884
Дочь: Авчинникова Марфа Васильевна(Р.)
Отец ребёнка: Авчинников Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
08.09.1886
Дочь: Авчинникова Анна Васильевна(Р.)
Отец ребёнка: Авчинников Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
21.10.1888
Сын: Авчинников Димитрий Васильев(Р.)
Отец ребёнка: Авчинников Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
18.11.1893
Дочь: Авчинникова Екатерина Васильевна (Р.)
Отец ребёнка: Авчинников Василий Терентьевич
Бракосочетание
09.05.1897
Смерть
08.11.1901