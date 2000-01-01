Овчинников Иван Васильевич (Б.) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинников Иван Васильевич (Б.)

Овчинников Иван Васильевич (Б.)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Авчинников Василий Терентьевич

Мать: Овчинникова Анастасия Евдокимовна (С.)

Бракосочетание
11.01.1898

Жена: Овчинникова Анна Косьмина

Рождение ребёнка
05.09.1900

Сын: Овчинников Михаил Иванович (Р.С.)

Мать ребёнка: Овчинникова Анна Косьмина

Рождение ребёнка
20.12.1902

Сын: Овчинников Петр Иванович(Р.)

Мать ребёнка: Овчинникова Анна Косьмина

Рождение ребёнка
03.09.1905

Дочь: Овчинникова Зинаида Иванова(Р.)

Мать ребёнка: Овчинникова Анна Косьмина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close