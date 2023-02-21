Овчинникова (Чеснокова) Анна Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Чеснокова) Анна Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Чесноков Косьма Филлипов

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1898

Муж: Овчинников Иван Васильевич (Б.)

Рождение ребёнка
05.09.1900

Сын: Овчинников Михаил Иванович (Р.С.)

Отец ребёнка: Овчинников Иван Васильевич (Б.)

Рождение ребёнка
20.12.1902

Сын: Овчинников Петр Иванович(Р.)

Отец ребёнка: Овчинников Иван Васильевич (Б.)

Рождение ребёнка
03.09.1905

Дочь: Овчинникова Зинаида Иванова(Р.)

Отец ребёнка: Овчинников Иван Васильевич (Б.)

Смерть
Неизвестно
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