Овчинникова (Чеснокова) Анна Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Чесноков Косьма Филлипов
Бракосочетание
11.01.1898
Рождение ребёнка
05.09.1900
Сын: Овчинников Михаил Иванович (Р.С.)
Отец ребёнка: Овчинников Иван Васильевич (Б.)
Рождение ребёнка
20.12.1902
Сын: Овчинников Петр Иванович(Р.)
Отец ребёнка: Овчинников Иван Васильевич (Б.)
Рождение ребёнка
03.09.1905
Дочь: Овчинникова Зинаида Иванова(Р.)
Отец ребёнка: Овчинников Иван Васильевич (Б.)
Смерть
Неизвестно