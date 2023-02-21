Журавлева (Авчинникова) Ирина Евдокимова (Р,Б.)
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1882
Бракосочетание
25.04.1899
Муж: Журавлев Иван Иванов
Рождение ребёнка
23.07.1901
Дочь: Журавлева Анна Иванова(Р)
Отец ребёнка: Журавлев Иван Иванов
Рождение ребёнка
01.11.1903
Сын: Журавлев Михаил Иванов(Р.С)
Отец ребёнка: Журавлев Иван Иванов
Рождение ребёнка
07.12.1905
Дочь: Журавлева Анастасия Иванова(Р)
Отец ребёнка: Журавлев Иван Иванов
Смерть
Неизвестно