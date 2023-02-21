Журавлева (Авчинникова) Ирина Евдокимова (Р,Б.) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Авчинникова) Ирина Евдокимова (Р,Б.)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1882

Отец: Авчинников Евдоким Терентьев

Мать: Авчинникова Анна Григорьева

Бракосочетание
25.04.1899

Муж: Журавлев Иван Иванов

Рождение ребёнка
23.07.1901

Дочь: Журавлева Анна Иванова(Р)

Отец ребёнка: Журавлев Иван Иванов

Рождение ребёнка
01.11.1903

Сын: Журавлев Михаил Иванов(Р.С)

Отец ребёнка: Журавлев Иван Иванов

Рождение ребёнка
07.12.1905

Дочь: Журавлева Анастасия Иванова(Р)

Отец ребёнка: Журавлев Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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