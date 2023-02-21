Журавлев Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Журавлев Иван
Бракосочетание
25.04.1899
Рождение ребёнка
23.07.1901
Дочь: Журавлева Анна Иванова(Р)
Мать ребёнка: Журавлева Ирина Евдокимова (Р,Б.)
Рождение ребёнка
01.11.1903
Сын: Журавлев Михаил Иванов(Р.С)
Мать ребёнка: Журавлева Ирина Евдокимова (Р,Б.)
Рождение ребёнка
07.12.1905
Дочь: Журавлева Анастасия Иванова(Р)
Мать ребёнка: Журавлева Ирина Евдокимова (Р,Б.)
Смерть
Неизвестно