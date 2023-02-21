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Журавлев Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Журавлев Иван

Мать: Журавлева Феодосия Иванова

Бракосочетание
25.04.1899

Жена: Журавлева Ирина Евдокимова (Р,Б.)

Рождение ребёнка
23.07.1901

Дочь: Журавлева Анна Иванова(Р)

Мать ребёнка: Журавлева Ирина Евдокимова (Р,Б.)

Рождение ребёнка
01.11.1903

Сын: Журавлев Михаил Иванов(Р.С)

Мать ребёнка: Журавлева Ирина Евдокимова (Р,Б.)

Рождение ребёнка
07.12.1905

Дочь: Журавлева Анастасия Иванова(Р)

Мать ребёнка: Журавлева Ирина Евдокимова (Р,Б.)

Смерть
Неизвестно
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