Авчинникова Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Авчинников Алексей Евдокимов(Б.)
Отец ребёнка: Авчинников Евдоким Терентьев
Рождение ребёнка
17.04.1882
Дочь: Журавлева Ирина Евдокимова (Р,Б.)
Отец ребёнка: Авчинников Евдоким Терентьев
Рождение ребёнка
18.07.1886
Сын: Авчинников Илья Евдокимович(Р.С.)
Отец ребёнка: Авчинников Евдоким Терентьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авчинников Василий Евдокимов (Б.)
Отец ребёнка: Авчинников Евдоким Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно