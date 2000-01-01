Авчинникова Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авчинникова Анна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Авчинников Алексей Евдокимов(Б.)

Отец ребёнка: Авчинников Евдоким Терентьев

Рождение ребёнка
17.04.1882

Дочь: Журавлева Ирина Евдокимова (Р,Б.)

Отец ребёнка: Авчинников Евдоким Терентьев

Рождение ребёнка
18.07.1886

Сын: Авчинников Илья Евдокимович(Р.С.)

Отец ребёнка: Авчинников Евдоким Терентьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авчинников Василий Евдокимов (Б.)

Отец ребёнка: Авчинников Евдоким Терентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авчинников Евдоким Терентьев

Смерть
Неизвестно
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