Авчинников Василий Евдокимов (Б.) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авчинников Василий Евдокимов (Б.)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авчинников Евдоким Терентьев

Мать: Авчинникова Анна Григорьева

Бракосочетание
09.05.1897

Жена: Овчинникова Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
14.10.1900

Дочь: Овчинникова Параскева Васильева (Р.С.)

Мать ребёнка: Овчинникова Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Овчинников Иоанн Васильев(Р.С.)

Мать ребёнка: Овчинникова Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
08.06.1904

Дочь: Овчинникова Антонина Васильева(Р.)

Мать ребёнка: Овчинникова Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
09.03.1907

Сын: Овчинников Василий Васильев(Р.)

Мать ребёнка: Овчинникова Наталия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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