Авчинников Василий Евдокимов (Б.)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
09.05.1897
Рождение ребёнка
14.10.1900
Дочь: Овчинникова Параскева Васильева (Р.С.)
Мать ребёнка: Овчинникова Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
20.10.1901
Сын: Овчинников Иоанн Васильев(Р.С.)
Мать ребёнка: Овчинникова Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
08.06.1904
Дочь: Овчинникова Антонина Васильева(Р.)
Мать ребёнка: Овчинникова Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
09.03.1907
Сын: Овчинников Василий Васильев(Р.)
Мать ребёнка: Овчинникова Наталия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана