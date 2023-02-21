Овчинникова (Емельянова) Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Емельянова) Наталия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1897

Муж: Авчинников Василий Евдокимов (Б.)

Рождение ребёнка
14.10.1900

Дочь: Овчинникова Параскева Васильева (Р.С.)

Отец ребёнка: Авчинников Василий Евдокимов (Б.)

Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Овчинников Иоанн Васильев(Р.С.)

Отец ребёнка: Авчинников Василий Евдокимов (Б.)

Рождение ребёнка
08.06.1904

Дочь: Овчинникова Антонина Васильева(Р.)

Отец ребёнка: Авчинников Василий Евдокимов (Б.)

Рождение ребёнка
09.03.1907

Сын: Овчинников Василий Васильев(Р.)

Отец ребёнка: Авчинников Василий Евдокимов (Б.)

Смерть
Неизвестно
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