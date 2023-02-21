Овчинникова (Емельянова) Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
09.05.1897
Рождение ребёнка
14.10.1900
Дочь: Овчинникова Параскева Васильева (Р.С.)
Отец ребёнка: Авчинников Василий Евдокимов (Б.)
Рождение ребёнка
20.10.1901
Сын: Овчинников Иоанн Васильев(Р.С.)
Отец ребёнка: Авчинников Василий Евдокимов (Б.)
Рождение ребёнка
08.06.1904
Дочь: Овчинникова Антонина Васильева(Р.)
Отец ребёнка: Авчинников Василий Евдокимов (Б.)
Рождение ребёнка
09.03.1907
Сын: Овчинников Василий Васильев(Р.)
Отец ребёнка: Авчинников Василий Евдокимов (Б.)
Смерть
Неизвестно