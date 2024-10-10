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Хрунов Кирилл Васильевич

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Хрунов Василий Иванович

Мать: Арина (Ирина) Гавриловна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Хрунов Иван (старший) Кириллович

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Хрунов Иван (младший) Кириллович

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Хрунов Федор Кириллович

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Хрунов Василий Кириллович

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Хрунов Семен Кириллович (Кирович)

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Хрунов Степан Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Хрунов Трофим Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Сергей Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1866
от горячки

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