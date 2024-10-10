Хрунов Кирилл Васильевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Хрунов Василий Иванович
Мать: Арина (Ирина) Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Хрунов Иван (старший) Кириллович
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Хрунов Иван (младший) Кириллович
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Хрунов Василий Кириллович
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Хрунов Семен Кириллович (Кирович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Сергей Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1866
от горячки