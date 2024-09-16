Арина (Ирина) Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
из сельца Покровское
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Хрунов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Леонтий Васильевич
Отец ребёнка: Хрунов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильевна
Отец ребёнка: Хрунов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно