Арина (Ирина) Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина (Ирина) Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

из сельца Покровское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрунов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Хрунов Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Хрунов Василий Иванович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Хрунов Василий Иванович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильевна

Отец ребёнка: Хрунов Василий Иванович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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