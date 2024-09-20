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Леонтий Васильевич

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Хрунов Василий Иванович

Мать: Арина (Ирина) Гавриловна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья (Ксения) Васильевна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Василий Леонтьевич (Леонович)

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Васильевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ион Леонтьевич (Леонович)

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Васильевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Акилина (Акулина) Леонтьевна (Леоновна)

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Васильевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Исаева Ксения Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Упоминание
1838
переведен в Новгородское
Упоминание
1838
переведен в Новгородское
Смерть
1840
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Фекла Леонтьевна

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Васильевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

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