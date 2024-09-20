Леонтий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Хрунов Василий Иванович
Мать: Арина (Ирина) Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Сын: Василий Леонтьевич (Леонович)
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Васильевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ион Леонтьевич (Леонович)
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Акилина (Акулина) Леонтьевна (Леоновна)
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Васильевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Исаева Ксения Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1838
переведен в Новгородское
Упоминание
1838
переведен в Новгородское
Смерть
1840
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Фекла Леонтьевна
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Васильевна