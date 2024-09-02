Аксинья (Ксения) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья (Ксения) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Василий Леонтьевич (Леонович)

Отец ребёнка: Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ион Леонтьевич (Леонович)

Отец ребёнка: Леонтий Васильевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Акилина (Акулина) Леонтьевна (Леоновна)

Отец ребёнка: Леонтий Васильевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Фекла Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Васильевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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