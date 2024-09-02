Аксинья (Ксения) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Василий Леонтьевич (Леонович)
Отец ребёнка: Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ион Леонтьевич (Леонович)
Отец ребёнка: Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Акилина (Акулина) Леонтьевна (Леоновна)
Отец ребёнка: Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Фекла Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Васильевич
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно