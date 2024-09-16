Хрунов Иван (старший) Кириллович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Хрунов Кирилл Васильевич
Мать: Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Христина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Ермолай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862
Сын: Фотий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Хрунова) Евдокия (Авдотья) Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1866
от горячки