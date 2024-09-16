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Хрунов Иван (старший) Кириллович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Хрунов Кирилл Васильевич

Мать: Марья Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья (Евфимия) Петровна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Христина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Ермолай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Фотий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Хрунова) Евдокия (Авдотья) Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1866
от горячки

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