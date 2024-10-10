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Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1863

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрунов Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Хрунов Иван (старший) Кириллович

Отец ребёнка: Хрунов Кирилл Васильевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Хрунов Иван (младший) Кириллович

Отец ребёнка: Хрунов Кирилл Васильевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Хрунов Федор Кириллович

Отец ребёнка: Хрунов Кирилл Васильевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Хрунов Василий Кириллович

Отец ребёнка: Хрунов Кирилл Васильевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1863
цинга

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