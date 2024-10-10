Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Хрунов Иван (старший) Кириллович
Отец ребёнка: Хрунов Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Хрунов Иван (младший) Кириллович
Отец ребёнка: Хрунов Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Хрунов Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Хрунов Василий Кириллович
Отец ребёнка: Хрунов Кирилл Васильевич
Смерть
1863
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