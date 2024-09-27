Хрунов Федор Кириллович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Хрунов Кирилл Васильевич
Мать: Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Герасимовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Хрунов Козьма (Кузьма) Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Катерина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1878
замерз