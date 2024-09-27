Хрунов Федор Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрунов Федор Кириллович

Хрунов Федор Кириллович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

1878

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Хрунов Кирилл Васильевич

Мать: Марья Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Герасимовна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Хрунов Козьма (Кузьма) Федорович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Катерина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1878
замерз

Мы используем куки для улучшения работы сайта.