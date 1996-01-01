Толканова (Мундревская) Ефросинья Аргировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толканова (Мундревская) Ефросинья Аргировна

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Место рождения

Ново-Каушаны, Молдова

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Мундревский Аргир

Мать: Мария Кирилловна

Ново-Каушаны, Молдова
Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Толканов Гаврила Павлович

Ново-Каушаны, Молдова
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Толканов Гаврила Павлович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Толканов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Толканов Гаврила Павлович

Молдова
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Трушкина Вера

Отец ребёнка: Толканов Гаврила Павлович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Толканов Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Толканов Гаврила Павлович

Украинская ССР, Сталинская обл., г. Горловка
Рождение ребёнка
17.09.1916

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Толканов Гаврила Павлович

Смерть
Неизвестно
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