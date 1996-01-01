Толканова (Мундревская) Ефросинья Аргировна
Место рожденияНово-Каушаны, Молдова
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Мундревский Аргир
Мать: Мария Кирилловна
Ново-Каушаны, Молдова
Бракосочетание
25.01.1904
Ново-Каушаны, Молдова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Толканов Гаврила Павлович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Толканов Гаврила Павлович
Молдова
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Трушкина Вера
Отец ребёнка: Толканов Гаврила Павлович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Толканов Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Толканов Гаврила Павлович
Украинская ССР, Сталинская обл., г. Горловка
Рождение ребёнка
17.09.1916
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Толканов Гаврила Павлович
Смерть
Неизвестно