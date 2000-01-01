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Толканов Иван Гаврилович

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Место рождения

Молдова

Дата рождения

1906

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Толканов Гаврила Павлович

Мать: Толканова Ефросинья Аргировна

Молдова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Кузьминична

Смерть
1943
Ново-Александровка
Причина смерти: Убит
Похороны
Неизвестно
Украинская ССР, Запорожская обл., Запорожский р-н, с. Ново-Александровка, восточная окраина сада
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