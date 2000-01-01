Толканов Иван Гаврилович
Место рожденияМолдова
Дата рождения1906
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Молдова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Кузьминична
Смерть
1943
Ново-Александровка
Причина смерти: Убит
Похороны
Неизвестно
Украинская ССР, Запорожская обл., Запорожский р-н, с. Ново-Александровка, восточная окраина сада