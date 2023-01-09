Толканов Гаврила Павлович
Место рожденияМолдова
Дата рождения1881
Дата смерти1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Толканов) Варвара
Мать ребёнка: Толканова (Мундревская) Ефросинья Аргировна
Бракосочетание
25.01.1904
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Толканова (Мундревская) Ефросинья Аргировна
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Трушкина (Толканов) Вера
Мать ребёнка: Толканова (Мундревская) Ефросинья Аргировна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Толканов Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Толканова (Мундревская) Ефросинья Аргировна
Рождение ребёнка
17.09.1916
Дочь: (Трушкина) Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Толканова (Мундревская) Ефросинья Аргировна
Смерть
1943
Умер в Карлаге? или на территории Казахстана?