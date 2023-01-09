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Толканов Гаврила Павлович

Место рождения

Молдова

Дата рождения

1881

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Толкан Павел Иванов

Мать: Толкан (Мундревская) Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Толканов) Варвара

Мать ребёнка: Толканова (Мундревская) Ефросинья Аргировна

Бракосочетание
25.01.1904

Жена: Толканова (Мундревская) Ефросинья Аргировна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Толканов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Толканова (Мундревская) Ефросинья Аргировна

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Трушкина (Толканов) Вера

Мать ребёнка: Толканова (Мундревская) Ефросинья Аргировна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Толканов Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Толканова (Мундревская) Ефросинья Аргировна

Рождение ребёнка
17.09.1916

Дочь: (Трушкина) Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Толканова (Мундревская) Ефросинья Аргировна

Смерть
1943
Умер в Карлаге? или на территории Казахстана?

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