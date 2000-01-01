Толкан (Мундревская) Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Христина
Отец ребёнка: Толкан Павел Иванов
Копанка
Рождение ребёнка
1881
Сын: Толканов Гаврила Павлович
Отец ребёнка: Толкан Павел Иванов
Молдова
Рождение ребёнка
1886
Сын: Толкан Михаил
Отец ребёнка: Толкан Павел Иванов
Копанка
Рождение ребёнка
1890
Сын: Толкан Андрей
Отец ребёнка: Толкан Павел Иванов
Смерть
Неизвестно