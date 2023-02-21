Толканов Дмитрий Гаврилович
Место рожденияУкраинская ССР, Сталинская обл., г. Горловка
Дата рождения1913
Дата смерти11.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Украинская ССР, Сталинская обл., г. Горловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варвара (или Валентина?) Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Горловка
Смерть
11.07.1941
Причина смерти: пропал без вести