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Толканов Дмитрий Гаврилович

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Место рождения

Украинская ССР, Сталинская обл., г. Горловка

Дата рождения

1913

Дата смерти

11.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Толканов Гаврила Павлович

Мать: Толканова Ефросинья Аргировна

Украинская ССР, Сталинская обл., г. Горловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варвара (или Валентина?) Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара (или Валентина?) Иосифовна

Горловка
Смерть
11.07.1941
Причина смерти: пропал без вести
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