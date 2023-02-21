Мария Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.03.1873
Сын: Мундревский Гавриил
Отец ребёнка: Мундревский Аргир
Каушаны
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Толканова Ефросинья Аргировна
Отец ребёнка: Мундревский Аргир
Ново-Каушаны, Молдова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мундревский Гаврила
Отец ребёнка: Мундревский Аргир
Смерть
Неизвестно