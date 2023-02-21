Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1873

Сын: Мундревский Гавриил

Отец ребёнка: Мундревский Аргир

Каушаны
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Толканова Ефросинья Аргировна

Отец ребёнка: Мундревский Аргир

Ново-Каушаны, Молдова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мундревский Гаврила

Отец ребёнка: Мундревский Аргир

Смерть
Неизвестно
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