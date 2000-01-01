Мундревский Аргир
Место рожденияКаушаны
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Мундревский Георгий
Мать: не указана
Каушаны
Рождение ребёнка
25.03.1873
Сын: Мундревский Гавриил
Мать ребёнка: Мария Кирилловна
Каушаны
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Толканова Ефросинья Аргировна
Мать ребёнка: Мария Кирилловна
Ново-Каушаны, Молдова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мундревский Гаврила
Мать ребёнка: Мария Кирилловна
Смерть
Неизвестно