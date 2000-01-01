Мундревский Аргир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМундревский Аргир

Мундревский Аргир

avatar

Место рождения

Каушаны

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Мундревский Георгий

Мать: не указана

Каушаны
Рождение ребёнка
25.03.1873

Сын: Мундревский Гавриил

Мать ребёнка: Мария Кирилловна

Каушаны
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Толканова Ефросинья Аргировна

Мать ребёнка: Мария Кирилловна

Ново-Каушаны, Молдова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мундревский Гаврила

Мать ребёнка: Мария Кирилловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close