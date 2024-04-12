Лопнев Евграфий Павлович
Место рождения
Дата рождения02.11.1892
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1892
Отец: Лопнев Павел Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Лопнева Елизавета Васильевна
Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1956