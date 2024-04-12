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Лопнев Евграфий Павлович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

02.11.1892

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1892

Отец: Лопнев Павел Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Лопнев Арсий Евграфович

Мать ребёнка: Лопнева Елизавета Васильевна

Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопнева Елизавета Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1956
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