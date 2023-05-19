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Лопнев Павел Андреевич

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

22.10.1852

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1852

Отец: Лопнев Андрей Петрович

Мать: Лопнева Анна Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Лопнев Николай Павлович

Мать ребёнка: Лопнева Ольга Яковлевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Некрасова Евфалия Павловна

Мать ребёнка: Лопнева Ольга Яковлевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1892

Сын: Лопнев Евграфий Павлович

Мать ребёнка: Лопнева Ольга Яковлевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопнева Ольга Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1920
Ржев, город Ржев, Тверская область
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