Лопнев Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1852
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1852
Отец: Лопнев Андрей Петрович
Мать: Лопнева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Лопнева Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Некрасова Евфалия Павловна
Мать ребёнка: Лопнева Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
02.11.1892
Мать ребёнка: Лопнева Ольга Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопнева Ольга Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1920