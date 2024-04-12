Лопнев Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти23.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Лопнев Павел Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.08.1911
Сын: Лопнев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Лопнева Елизавета Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.12.1937