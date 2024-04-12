Лопнев Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнев Николай Павлович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

23.12.1937

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
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Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Лопнев Павел Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1911

Сын: Лопнев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Лопнева Елизавета Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопнева Елизавета Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
23.12.1937
Ржев, город Ржев, Тверская область
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