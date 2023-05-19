Лопнева (Огурцова) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Огурцова) Елизавета Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

?.05.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1911

Сын: Лопнев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Лопнев Николай Павлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопнев Николай Павлович

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
?.05.1946
Барановичи, Брестская область
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