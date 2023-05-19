Лопнева (Огурцова) Елизавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти?.05.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.08.1911
Сын: Лопнев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Лопнев Николай Павлович
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
?.05.1946
Барановичи, Брестская область