Лопнев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1911
Дата смерти11.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1911
Рождение ребёнка
10.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лопнева Зинаида Матвеевна
Рождение ребёнка
10.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лопнева Зинаида Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
электромеханик ж/д
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.1941