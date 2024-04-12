Лопнев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопнев Николай Николаевич

Лопнев Николай Николаевич

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

21.08.1911

Дата смерти

11.10.1941

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1911

Отец: Лопнев Николай Павлович

Мать: Лопнева Елизавета Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
10.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопнева Зинаида Матвеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
10.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопнева Зинаида Матвеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопнева Зинаида Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
электромеханик ж/д
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
11.10.1941
Ржев, город Ржев, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close