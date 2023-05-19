Лопнева (Вайнер) Зинаида Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Вайнер) Зинаида Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопнев Николай Николаевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
10.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопнев Николай Николаевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопнев Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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