Лопнева (Вайнер) Зинаида Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопнев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
10.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопнев Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно