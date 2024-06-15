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Лопнева Ольга Яковлевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопнев Павел Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Лопнев Николай Павлович

Отец ребёнка: Лопнев Павел Андреевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Некрасова Евфалия Павловна

Отец ребёнка: Лопнев Павел Андреевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1892

Сын: Лопнев Евграфий Павлович

Отец ребёнка: Лопнев Павел Андреевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1921
Ржев, город Ржев, Тверская область

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