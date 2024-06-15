Лопнева Ольга Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Лопнев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Некрасова Евфалия Павловна
Отец ребёнка: Лопнев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
02.11.1892
Отец ребёнка: Лопнев Павел Андреевич
Смерть
1921